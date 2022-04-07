Андрееску, пропустившая больше года, выступит на грунтовом турнире в Штутгарте
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску намеревается выступить на грунтовом турнире, который пройдёт в Штутгарте (Германия). Организаторы дали ей уайлд-кард на соревнования.
Победительница US Open 2019 года Андрееску не выступала с турнира в Индиан-Уэллсе, который проходил в 2019 году. Перед стартом сезона 2022 года она сообщила, что не будет торопиться с возвращением на корт, чтобы полностью восстановиться после травмы. Также Бьянка говорила, что ей нужно привести мысли в порядок после эмоционального сезона.
Андрееску ранее никогда не выступала в Штутгарте. Отметим, что, помимо неё, на турнир приедут и другие известные спортсменки, включая первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек и британку Эмму Радукану.
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