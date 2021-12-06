Бьянка Андрееску не сыграет на Australian Open — 2022

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску сообщила, что пропустит начало сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии – 2022.

«Как вы знаете, последние два года по разным причинам сложились для меня очень непросто. В частности, в этом году я провела несколько недель в полной изоляции, и это негативно сказалось на мне как физически, так и психологически. Кроме того, моя бабушка из-за ковида провела несколько недель в реанимации, и это тоже очень сильно по мне ударило.

Часто я чувствовала себя не в своей тарелке, особенно когда тренировалась или играла матчи. Мне казалось, что на моих плечах лежит тяжесть всего мира. Я не могла абстрагироваться от всего, что происходило за пределами корта, чувствовала общую грусть и панику вокруг, и это негативно на мне сказалось.

Я хочу дать себе время перезарядиться, восстановиться, извлечь из этого опыт (как бы банально это не звучало) и продолжить вдохновлять других людей своей благотворительной деятельностью, отдачей и работой над собой. Я знаю, что, если сделаю это, стану сильнее, чем когда бы то ни было. Поэтому я не начну сезон в Австралии, а использую это время, чтобы подумать, потренироваться и подготовиться к дальнейшим турнирам», — написала Андрееску в «сториз» своего «инстаграма».