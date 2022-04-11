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Стэн Вавринка в трёх сетах проиграл Александру Бублику в 1-м круге турнира в Монте-Карло

Стэн Вавринка в трёх сетах проиграл Александру Бублику в 1-м круге турнира в Монте-Карло
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

На старте турнира Вавринка (WC) проиграл представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 15:00 МСК
Стэн Вавринка
236
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
3 		7 6
         
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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