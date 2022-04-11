Стэн Вавринка в трёх сетах проиграл Александру Бублику в 1-м круге турнира в Монте-Карло

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

На старте турнира Вавринка (WC) проиграл представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:3, 5:7, 2:6.