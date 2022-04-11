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«Нас пытаются загнать в клетку». Бублик — об острой реакции на вспышки гнева теннисистов

«Нас пытаются загнать в клетку». Бублик — об острой реакции на вспышки гнева теннисистов
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Казахстанский теннисист Александр Бублик ярко высказался о призывах ужесточить наказания за вспышки гнева теннисистов на корте.

«Ник (Кирьос. — Прим. «Чемпионата») привлекает толпы фанатов. Думаете, зачем они здесь? Это спорт, здесь должны быть эмоции, а нас пытаются загнать в какую-то клетку, где мы не сможем говорить. Мне 24 года, и я вижу, на кого приходят зрители, кто собирает болельщиков на парные матчи. Вы когда-нибудь видели болельщиков парного разряда? Нет. А Ник приводит болельщиков даже на пары.

Да, иногда он делает что-то неприемлемое для тенниса, для существующих правил. Но если из-за этого нас запрут в клетке, это не скажется положительно на спорте.

Это хорошо, когда тебе 65 и ты приходишь с внуками, которые не хотят слышать брань, но на самом деле в Америке был полный стадион, в Австралии тоже. В Индиан-Уэллсе, везде. В Хьюстоне. Так что мне это не нравится. Я считаю, что нам стоит дать больше свободы», — приводит слова Бублика Eurosport.uk.

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