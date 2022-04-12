Фоньини после поражения от Циципаса впервые за 10 лет покинет топ-50 рейтинга ATP

Экс девятая ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини впервые за 10 лет (с сентября 2012 года) покинет топ-50 рейтинга ATP.

Падение в рейтинге произойдёт из-за поражения Фоньини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Фабио потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса (3) с разгромным счётом 3:6, 0:6. Интересно, что Циципас – действующий чемпион соревнований. Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

Таким образом, у 34-летнего Фоньини сгорят 500 очков, которые были заморожены в рейтинге из-за пандемии коронавируса. А в текущем году он заработал всего 45 баллов. Из-за этого итальянец опустится за пределы топ-50.

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