Агнешка Радваньска с сыном поддержала Свёнтек и сборную Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Бывшая вторая ракетка мира польская теннисистка Агнешка Радваньска вместе с сыном Якубом посетила домашний матч сборной Польши в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят в спортивном центре Радома.
Польша вышла в финальный турнир, обыграв сборную Румынии со счётом 4:0. Две победы команде принесла первая ракетка мира Ига Свёнтек.
Фото: Getty Images
Фото: из личного архива Агнешки Радваньски
Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выходила в полуфиналы на турнирах «Большого шлема», единожды – в финал (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года. А 27 июля 2020 года Агнешка стала мамой.
- 17 апреля 2022
-
13:43
-
13:32
-
12:37
-
12:13
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
02:17
-
00:38
-
00:11
-
00:03
- 16 апреля 2022
-
23:23
-
19:49
-
18:12
-
17:37
-
17:22
-
17:10
-
16:37
-
16:03
-
15:08
-
13:46
-
13:23
-
12:23
-
12:08
-
11:45
-
10:21
-
09:58
-
09:52
-
09:37
- 15 апреля 2022
-
23:57
-
23:03
-
21:59
-
21:41
-
20:56
-
19:37