Агнешка Радваньска с сыном поддержала Свёнтек и сборную Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Бывшая вторая ракетка мира польская теннисистка Агнешка Радваньска вместе с сыном Якубом посетила домашний матч сборной Польши в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят в спортивном центре Радома.

Польша вышла в финальный турнир, обыграв сборную Румынии со счётом 4:0. Две победы команде принесла первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Фото: Getty Images

Фото: из личного архива Агнешки Радваньски

Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выходила в полуфиналы на турнирах «Большого шлема», единожды – в финал (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года. А 27 июля 2020 года Агнешка стала мамой.