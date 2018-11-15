Обидчица Марии Шараповой уходит из тенниса

29-летняя польская теннисистка Агнешка Радваньска объявила о завершении карьеры. Вряд ли эта новость расстроит поклонников Марии Шараповой – Радваньска в преддверии возвращения россиянки весной прошлого года после дисквалификации из-за мельдония высказывалась против предоставления ей привилегий в виде «уайлд-кард».

Радваньска против привилегий для Шараповой

«Сначала Шараповой дали «уайлд-кард» на турнир в Германии, потом в Испании, но пока на турниры «Большого шлема» в Париже и Лондоне её не пригласили. По моему мнению, так и должно быть. Ей нужно завоевать место на этих турнирах благодаря хорошим результатам.

Я свою точку зрения не скрываю. Я думаю так же, как и Энди Маррей. «Уайлд-кард» нужно предоставлять только игрокам, которые упали в рейтинге из-за травм, болезней или подобных несчастных случаев. Но не тем, кто принимал допинг. Марии нужно вновь строить свою карьеру начиная с мелких турниров. Я бы ей «уайлд-кард» не дала», — заявила тогда Агнешка.

А. Радваньска: турниры «Большого шлема» не должны давать «уайлд-кард» Шараповой

Айзенбад отнёс Агнешку ко второму эшелону

На защиту Марии после этого высказывания Агнешки встал её агент Макс Айзенбад, заодно упомянувший Каролину Возняцки, которая также была против предоставления Шараповой привилегий.

«Все эти опытные теннисистки «второго эшелона», такие как Радваньска и Возняцки, никогда не выигрывавшие турниры «Большого шлема», видят, как их подпирает новое поколение, и хитрят, выступая против участия Марии в парижском турнире. Нет Серены, нет Марии, нет Вики, нет Петры – для них это последний шанс выиграть турнир «Большого шлема». Но они никогда не читали решение CAS, так что они далеки от этой темы», — сказал Айзенбад. При этом «Ролан Гаррос» никогда не был любимым «Шлемом» ни для Возняцки, ни для Радваньской, так что едва ли они могли рассчитывать победить именно там. После этого высказывания Айзенбад получил выговор от главы WTA Стива Саймона.

Шарапова победила Радваньских в их родном городе

Кстати, Мария всегда была для Агнешки непростой и неудобной соперницей. Преимущество россиянки по личным встречам очень велико – 13-2. Одну из этих 13 побед Шарапова одержала в родном городе Радваньской, в Кракове. Произошло это в рамках четвертьфинала Кубка Федерации – 2015. Первое очко сборной России принесла Светлана Кузнецова, победившая Агнешку в трёх партиях. Мария сначала разгромила её младшую сестру, Урсулу, а затем победила и Агнешку.

Сказ о том, как с трудом выйти из группы и выиграть турнир

Последняя встреча Шараповой и Радваньской состоялась в конце того же сезона, на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Россиянка одержала волевую победу на групповом этапе – 4:6, 6:3, 6:4. В итоге Агнешка сумела выйти в плей-офф с одним выигранным матчем в группе за счёт хорошей разницы сетов, а в матчах на вылет победила Гарбинье Мугурусу и Петру Квитову, завоевав крупнейший титул в своей карьере. А Шарапова, блестяще проведя групповой раунд, в полуфинале уступила Квитовой в двух партиях.

Польская первопроходчица

Агнешка стала первой польской теннисисткой, выигравшей Итоговый чемпионат. Она вообще во многом была первой в своей стране. В 2007 году победила на турнире в Стокгольме (он проводился в начале августа до сезона-2008 включительно, затем был исключён из календаря), разгромив в финале Веру Душевину. До того никому из Польши не удавалось выиграть соревнования WTA. Всего за карьеру Агнешка завоевала 20 титулов WTA в одиночном разряде, выиграв в том числе крупные турниры в Пекине (дважды) и в Майами.

Успехи на Уимблдоне

В 2012 году Радваньска стала также первой польской теннисисткой в Открытой эре, сыгравшей в финале турнира «Большого шлема». Этим турниром стал Уимблдон, причём в решающем матче Агнешка дала бой самой Серене Уильямс, взяв у неё второй сет. Правда, и Серена тогда была не в идеальной форме, в отличие от состоявшейся чуть позже на тех же кортах Олимпиады — там американка буквально уничтожила всех соперниц. А Агнешка в первом круге олимпийского турнира проиграла Юлии Гёргес.

У Радваньской был шанс победить на Уимблдоне в 2013-м. Это был год сенсаций, когда Серена уступила Сабине Лисицки, а чемпионка Уимблдона-2011 Петра Квитова проиграла Кирстен Флипкенс. Агнешка была в шаге от финала, но не справилась с той же Лисицки – 7:9 в решающей партии. Учитывая, что чемпионкой стала Марион Бартоли, Радваньска в финале реально могла бороться за главный трофей.

Теннисная волшебница

Агнешка всегда умела играть в умный теннис, хотя время от времени, когда она была не в лучшей форме, комбинационность её игры уходила на второй план, уступая место оборонительным действиям. Именно с этим умным теннисом связаны прозвища Радваньской.

«Я слышала несколько прозвищ, одно из них — Теннисная Волшебница. Я всегда радуюсь, когда говорят, что мой теннис интересен, что мои удары доставляют болельщикам удовольствие. Моё любимое прозвище — La Profesora. Думаю, оно пошло от кого-то из итальянских и испанских тренеров или игроков. Очень приятно это слышать. Такое прозвище означает, что я показываю действительно классный теннис», — признавалась Радваньска.

Свадьба со спарринг-партнёром

22 июля прошлого года Агнешка Радваньска вышла замуж за своего многолетнего бойфренда и спарринг-партнёра Давида Целта. Церемонию бракосочетания в Кракове посетили немка Анжелика Кербер, датчанка Каролина Возняцки, а также польские игроки Марта Домаховска и Ежи Янович.

Успех в Кубке Хопмана

Кстати, вместе с Яновичем в 2015-м Радваньска победила в Кубке Хопмана. В финале Агнешка обыграла Серену Уильямс, Ежи уступил Джону Иснеру, а затем они выиграли решающий матч в смешанном парном разряде. Конечно, к этому турниру многие относятся скорее как к хорошей разминке перед Australian Open, но всё равно выиграть там приятно.

Стопа не позволила Агнешке продолжать карьеру

Причиной ухода Радваньской из тенниса стала хроническая травма стопы. «С момента моей игры на последнем турнире я не брала в руки ракетку. Я продолжаю реабилитацию, но прогресс отсутствует. У меня проблемы со стопой – она очень измучена постоянным бегом и сейчас абсолютно не работает. Это неоперабельный случай. Я не могу носить ни каблуки, ни обычные кроссовки. Иногда я просыпаюсь посреди ночи из-за судорог. Я очень стараюсь вернуться, но тело говорит, что с меня хватит», — объяснила Агнешка.

Польская теннисистка Агнешка Радваньска завершила карьеру

Радваньска не будет бросать теннис

Радваньска пообещала остаться в теннисе и поблагодарила болельщиков за многолетнюю поддержку: «Я завершаю карьеру и прощаюсь с профессиональным туром, но теннис не бросаю. Теннис всегда был и будет особенной частью моей жизни. Пришло время новых вызовов и идей. Надеюсь, таких же увлекательных, как игра в теннис.

На протяжении всей карьеры я делала всё, что в моих силах, чтобы как можно лучше представить свою страну. Надеюсь, мои матчи были источником эмоций и радости для всех. Поддержка болельщиков, их тёплые слова и вера сопровождали меня в каждом матче. Я очень за это благодарна. Спасибо болельщикам за бессонные ночи у телевизора. Спасибо за все эти награды «Любимицы болельщиков». Это было большой честью и главной наградой за мою работу. Я благодарна за то, что у меня такие верные и замечательные болельщики».