Финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори рассказал, когда планирует вернуться в тур. В январе 2021 года он перенёс операцию на бедре.
32-летний Нисикори досрочно завершил прошлый сезон. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей дошёл до четвертьфинала домашней Олимпиады—2020 и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».
«Если всё пойдёт хорошо, я, возможно, сыграю на US Open. А вообще нацеливаюсь на октябрьский турнир в Токио, если он в этом году состоится. Не думаю, что у меня будет ещё 10 лет в туре, так что хочу по максимуму проживать каждый день», — приводит слова Нисикори Eurosport.uk.
Турнир категории ATP-500 в Токио (Япония) пройдёт с 3 по 9 октября. US Open – c 29 августа по 11 сентября.
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