Стало известно, с кем Вероника Кудерметова сразится в первом круге турнира в Стамбуле

Организаторы грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция) опубликовали сетку с распределением по ней победительниц квалификации.

Отметим, что сегодняшние матчи основной сетки турнира были перенесены на завтра из-за дождя. Соревнования продлятся до 24 апреля.

Квалификацию успешно преодолели две российские теннисистки – Марина Мельникова и Анастасия Потапова.

Мельникова в первом круге сразится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая получила третий номер посева. Потапова же на старте встретится с представительницей Чехии Николой Бартунковой (WC).

Призовой фонд турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя, которая приехала в Турцию и попробует защитить титул.