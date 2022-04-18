Стало известно, с кем Вероника Кудерметова сразится в первом круге турнира в Стамбуле
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Организаторы грунтового турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция) опубликовали сетку с распределением по ней победительниц квалификации.
Отметим, что сегодняшние матчи основной сетки турнира были перенесены на завтра из-за дождя. Соревнования продлятся до 24 апреля.
Квалификацию успешно преодолели две российские теннисистки – Марина Мельникова и Анастасия Потапова.
Мельникова в первом круге сразится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая получила третий номер посева. Потапова же на старте встретится с представительницей Чехии Николой Бартунковой (WC).
Призовой фонд турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя, которая приехала в Турцию и попробует защитить титул.
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