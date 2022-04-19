Хуан-Мартин дель Потро описал Циципаса одним словом после титула Стефаноса в Монте-Карло
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Победитель Открытого чемпионата США 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на победу пятого номера рейтинга ATP, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса на турнире в Монте-Карло (Монако). В финале турнира Циципас победил представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Чемпион», — написал дель Потро в комментариях к посту Циципаса в соцсетях, который тот оставил после победы.
Напомним, после победы на турнире в Монте-Карло Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в Чемпионской гонке ATP. Впереди него лишь Рафаэль Надаль, выигравший Открытый чемпионат Австралии.
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