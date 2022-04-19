Прошлогодний финалист Аслан Карацев узнал, с кем сразится во 2-м круге турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев узнал соперника, с которым сразится во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Карацев посеян на нём под четвёртым номером.
На старте соревнований Карацев сразится с представителем Германии Оскаром Отте. В первом раунде Отте обыграл чилийца Алехандро Табило (WC) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Отте четыре раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Табило — два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В 2021 году Белград принял два мужских турнира. Карацев участвовал в первом, где дошёл до финала, по ходу обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В решающем матче Аслан уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).
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