Прошлогодний финалист Аслан Карацев узнал, с кем сразится во 2-м круге турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев узнал соперника, с которым сразится во втором круге турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Карацев посеян на нём под четвёртым номером.

На старте соревнований Карацев сразится с представителем Германии Оскаром Отте. В первом раунде Отте обыграл чилийца Алехандро Табило (WC) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час 7 минут. Отте четыре раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Табило — два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 2021 году Белград принял два мужских турнира. Карацев участвовал в первом, где дошёл до финала, по ходу обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В решающем матче Аслан уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).