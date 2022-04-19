Вероника Кудерметова с разгромной победы стартовала на турнире в Стамбуле

29-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).
В матче первого круга третья сеяная Кудерметова одержала разгромную победу над соотечественницей Мариной Мельниковой (Q, 182-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Мельниковой – 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.
В следующем раунде Кудерметова сразится с победительницей матча Ана Конюх (Хорватия) – Ана Богдан (Румыния, Q).
Призовой фонд турнира в Стамбуле составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является румынка Сорана Кырстя.
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