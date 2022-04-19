Чемпионка US Open Эмма Радукану назвала любимого пилота Формулы-1

Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своей любви к автоспорту. Ранее она стала стала амбассадором Porsche.

«Мой любимый автомобиль Porsche? Я назову «911», он мой самый любимый, или, возможно, спортивный 718 Cayman GT4. Что касается пилота Формулы-1, моим фаворитом является Даниэль Риккардо, его мастерство и непринуждённый стиль доставляют удовольствие и располагают фанатов следить за гонками», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Также Радукану объяснила, почему является любительницей автоспорта.

«Я рано начала заниматься картингом, была тогда шестилетней девочкой. Из-за этого я чувствовала себя особенной, отличалась от других мальчиков и девочек позитивным образом. Была намного круче. Мне было так весело, я начала чувствовать себя уверенной в этом. Позднее мотокросс стал для меня шагом вперёд. Давайте начистоту, какому ребёнку не понравится пачкаться в грязи?

Сейчас я довольно аккуратный водитель, который любит ездить быстро только там, где это разрешено», — сказала Эмма.