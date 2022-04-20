Варвара Грачёва прошла во второй круг турнира в Стамбуле
Поделиться
Завершился матч первого круга женского теннисного турнира серии WTA 250, проходящего в Стамбуле (Турция) 73-й номер мирового рейтинга, 21-летняя россиянка Варвара Грачёва встретилась с 23-летней чешкой Мари Боузковой (77).
Победу со счётом 6:3, 7:5 одержала Грачёва. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Россиянка оформила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету Боузковой – ноль эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из четырёх.
Во втором раунде соревнований Грачёва встретится с 47-м номером рейтинга, испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Встреча состоится завтра, 21 апреля, в 11:00 по московскому времени.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
14:04
-
14:02
-
13:44
-
13:35
-
13:02
-
13:00
-
12:49
-
12:41
-
12:32
-
12:04
-
11:37
-
11:18
-
11:12
-
11:02
-
10:55
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:17
-
07:52
-
07:35
-
02:51
-
01:01
-
00:44
- 19 апреля 2022
-
23:51
-
23:19
-
23:11
-
22:32
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
19:48
-
19:37
-
18:58
Партнерский контент