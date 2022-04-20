Варвара Грачёва прошла во второй круг турнира в Стамбуле

Завершился матч первого круга женского теннисного турнира серии WTA 250, проходящего в Стамбуле (Турция) 73-й номер мирового рейтинга, 21-летняя россиянка Варвара Грачёва встретилась с 23-летней чешкой Мари Боузковой (77).

Победу со счётом 6:3, 7:5 одержала Грачёва. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Россиянка оформила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. На счету Боузковой – ноль эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из четырёх.

Во втором раунде соревнований Грачёва встретится с 47-м номером рейтинга, испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Встреча состоится завтра, 21 апреля, в 11:00 по московскому времени.