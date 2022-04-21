«Не считают за людей». Чесноков раскритиковал решение о недопуске россиян на Уимблдон

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал новость о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов отстранили от Уимблдона.
«Думаю, что теннисисты не будут бойкотировать Уимблдон. Гипотетически они могут, и это возможно. Но, я думаю, теннисисты будут играть. Меня поражает, что ситуация и так сложная во всех отношениях, а они хотят ещё подлить масла в огонь.
Информация о том, что россиян отстранили из-за боязни выигрыша турнира Медведевым? А что, Медведев не человек? Они уже вообще до последней ступеньки дискриминации дошли. Они уже россиян за людей не считают. Где вы были последние 20 лет, когда у вас было столько российских олигархов?
В Англии есть какие-то нюансы дурацкие. Взять тот же Уимблдон: сейчас сделали так, что первая неделя на турнирах «Большого шлема» начинается с воскресенья, а у Уимблдона первое воскресенье неигровое, у них отдых. Для меня это уже старинка. Если вы традиции удерживаете, то чего в Париж летаете на самолётах, а не едете на лошадях? Почему тогда вы не играете по традициям Уимблдона деревянными ракетками? А вот эти традиции — быдляцкие. Если вы играете в белой форме — хорошо. Мне это не мешает показать свои игровые качества. Только в этом году они решили сломать традицию. Вы представляете, какая у них упрямость ужасная?» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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