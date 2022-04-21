Андрей Чесноков: Уимблдон должен вернуть Даниилу Медведеву $ 3 млн и отдать 1000 очков

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал новость о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов отстранили от Уимблдона.

«Медведев второй в мире сейчас. У него очень сильная команда: адвокат, менеджер, который американец, на всякий случай. У них хорошо работают мозги. Всегда большой игрок работает с большим адвокатом, как и наоборот. Я думаю, что адвокат Медведева что-то придумает. По крайней мере, они могут потребовать денежную компенсацию.

Медведев хорошо играет на траве и был одним из фаворитов. Пусть ему тогда вернут $ 3 млн или евро. Потом, моральная компенсация. Когда игрок выигрывает турнир «Большого шлема», у него много спонсорских бонусов. Уимблдон как минимум должен отдать Дане 1000 очков.

ATP и WTA тоже должны не кушать всё это от англичан. Они должны понимать, что эти люди не политики. Здесь просто игроки, тем более Даня — резидент Монако. Возьмите тогда Циципаса, у которого мама россиянка. Возьмите Шаповалова, Зверева, Давидович-Фокину, Попырина — тоже их санкционируйте. Вы же такие борцы за справедливость. При таких шагах мира не будет. Это всё вызывает только раздражение и нагнетание той обстановки, которая происходит. Они не понимают этого, не могут разделить политику и спорт. Спорт должен объединять, а из-за этого только разжигается ненависть и разлад. Пусть они займутся своими внутренними проблемами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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