Эжени Бушар отреагировала на уход из жизни Ги Лефлёра, выложив фото с ним из 2015-го

Канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на уход из жизни легендарного хоккеиста Ги Лефлёра. Он был пятикратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».
«Мне посчастливилось познакомиться с Ги в 2015 году. Он был добрым, любезным и щедрым. Настоящий цветок, легенда и джентльмен», — написала Бушар у себя в «твиттере».
Фотография доступна в «твиттере» Эжени Бушар.
К своим словам Бушар прикрепила совместное фото с Лефлёром, которое было сделано в 2015 году. На фотографии Эжени с сестрой и братом позируют рядом с легендарным канадским хоккеистом.
Напомним, Лефлёр скончался вчера, 22 апреля, в возрасте 70 лет. Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечается, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких.
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