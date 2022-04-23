Фабио Фоньини — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Белграде
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Сегодня, 23 апреля, в Белграде (Сербия) состоится полуфинальный матч грунтового турнира категории ATP-250, в котором сыграют восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 62-й номер мужского мирового рейтинга итальянский теннисист Фабио Фоньини.
Поединок пройдёт на центральном корте теннисного центра «Новак» и начнётся сразу после первого полуфинального матча между Новаком Джоковичем и Кареном Хачановым.
По личным встречам Фоньини выигрывает у Рублёва — 5:4. Отметим, что победы в последних трёх очных встречах одержал Рублёв. Все они случились в 2021 году.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Фабио Фоньини — Андрей Рублёв на грунтовом турнире ATP-250 в Белграде.
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