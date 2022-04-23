Бывшая первая ракетка Великобритании поддержал решение Уимблдона отстранить россиян

Бывшая первая ракетка Великобритании (1986 год), а ныне телеведущий Эндрю Кастл поддержал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

«Эти игроки подверглись дискриминации, но в этом случае я скажу, что это нормально. Я считаю, что это нормально, потому что наблюдаю за сценами, которые разворачиваются в Мариуполе, Мелитополе и Одессе.

Что нам нужно сделать, чтобы осознать, что это не прекратится, пока мы все не объединимся – в искусстве, спорте, промышленности, бизнесе, вооружённых силах… Это несоизмеримо ни с чем, что мы видели в нашей жизни, и пусть мы никогда больше этого не увидим.

Я знаю, что это не вина Медведева, Рублёва, Соболенко и Павлюченковой. Я знаю, что это не их вина, знаю, что они хорошие люди. Но разве нам не нужно вводить санкции против россиян?

Мы все пострадали от этого, так почему же они не должны страдать от действий своего государства? Вы говорите, что это несправедливо, руководство ATP и WTA говорят, что это дискриминация, что это неправильно. То, что происходит на Украине, неправильно, вот правильный ответ», — приводит слова Кастла Tennis 365.