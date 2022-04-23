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Чесноков отреагировал на выход Рублёва в финал турнира в Белграде

Чесноков отреагировал на выход Рублёва в финал турнира в Белграде
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход соотечественника Андрея Рублёва в финал турнира в Белграде (Сербия). В полуфинале Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

«Рублёв играл уверенно: вынес Фоньини на скорости! У Андрея самый сложный матч был в первом круге. Если бы Легечка обыграл Рублёва, то был бы в финале! Для Андрея все матчи были достаточно комфортными: он играл быстро. Такое впечатление, что встречи прошли не на земле, а на быстром покрытии», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В финале турнира в Белграде Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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