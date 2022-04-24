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Карреньо-Буста обыграл Шварцмана и стал первым финалистом грунтового турнира в Барселоне

Карреньо-Буста обыграл Шварцмана и стал первым финалистом грунтового турнира в Барселоне
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В Барселоне (Испания) на корте «Рафа Надаль» «Королевского теннисного клуба Барселоны 1899» состоялся полуфинальный матч грунтового турнира категории ATP-500, в котором сошлись испанец Пабло Карреньо-Буста и аргентинец Диего Шварцман.

Встреча завершилась победой Карреньо-Бусты в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

На счету Карреньо-Бусты один эйс, одна двойная ошибка и три брейка при семи брейк-пойнтах. У Шварцмана — ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и лишь один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В финале турнира в Барселоне Карреньо-Буста встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

Общий призовой фонд турнира составил $ 2 895 532. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году пропускает соревнования из-за травмы.

Барселона. 1/2 финала
24 апреля 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Пабло Карреньо-Буста
19
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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