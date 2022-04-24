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Арина Соболенко отказалась комментировать решение Уимблдона о бане россиян и белорусов

Арина Соболенко отказалась комментировать решение Уимблдона о бане россиян и белорусов
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась комментировать решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

В данный момент Соболенко выступает на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). На одной из пресс-конференций Арину попросили поделиться своим мнением о бане. Белоруска не захотела отвечать на данный вопрос, сообщает Sportschau.

«Я сосредоточена на турнире и на том, что я могу контролировать и на что могу влиять», — сказала Соболенко перед уходом с пресс-конференции.

В Штутгарте Соболенко дошла до финала, где сегодня, 24 апреля, сразится за титул с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

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