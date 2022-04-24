Свёнтек: с Соболенко всегда очень сложно играть, мы бились в каждом гейме

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 6:2. Для первой ракетки мира Свёнтек этот титул стал уже четвёртым в нынешнем сезоне. Кроме того, она выиграла уже 23-й матч подряд. Несмотря на крупный счёт, Свёнтек отметила силу соперницы.
«С Соболенко всегда очень сложно играть. Мы бились в каждом гейме. Надеюсь, что у нас впереди ещё много матчей.
Последние дни были для меня тяжёлыми. Я бы хотела поблагодарить моего отца, который наконец решил поехать со мной на турниры. Атмосфера здесь была невероятной», — цитирует Свёнтек Reuters.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. В 2021 году турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
- 24 апреля 2022
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:41
-
17:38
-
17:21
-
16:32
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:29
-
15:08
-
14:55
-
14:39
-
14:03
-
13:55
-
13:26
-
13:10
-
12:41
-
11:59
-
11:45
-
11:33
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:32
-
10:14
-
09:56
-
09:56
-
09:50
-
00:36