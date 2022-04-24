Свёнтек: с Соболенко всегда очень сложно играть, мы бились в каждом гейме

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:2, 6:2. Для первой ракетки мира Свёнтек этот титул стал уже четвёртым в нынешнем сезоне. Кроме того, она выиграла уже 23-й матч подряд. Несмотря на крупный счёт, Свёнтек отметила силу соперницы.



«С Соболенко всегда очень сложно играть. Мы бились в каждом гейме. Надеюсь, что у нас впереди ещё много матчей.



Последние дни были для меня тяжёлыми. Я бы хотела поблагодарить моего отца, который наконец решил поехать со мной на турниры. Атмосфера здесь была невероятной», — цитирует Свёнтек Reuters.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. В 2021 году турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.