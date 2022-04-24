Джокович обратился к Рублёву, который выиграл турнир в Белграде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к россиянину Андрею Рублёву. Соперники встретились в финале грунтового турнира в Белграде (Сербия). Матч закончился яркой победой Рублёва со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.



«Ты замечательный чемпион, замечательный парень. Белград и Сербия любят тебя. Пожалуйста, возвращайся защитить свой титул», — сказал Джокович после матча.



Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Первая ракетка мира Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Джокович в полуфинале турнира обыграл россиянина Карена Хачанова.

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