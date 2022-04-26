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Маттео Берреттини показал впечатляющую растяжку. Фото

Маттео Берреттини показал впечатляющую растяжку. Фото
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Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини выложил свежее фото в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как умеет растягиваться. Он почти сел на шпагат.

Фото: из личного архива маттео берреттини

Напомним, Маттео Берреттини продолжает восстанавливаться после операции. Итальянский теннисист перенёс её 29 марта, из-за этого ему пришлось сняться с «Мастерса» в Майами (США). Позднее итальянец сообщил, что также пропустит «Мастерсы» в Монте-Карло (Монако), Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

12 апреля Берреттини исполнилось 26 лет. Его высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2021, который он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

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