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Глава Уимблдона объяснил решение отстранить российских теннисистов от турнира

Глава Уимблдона объяснил решение отстранить российских теннисистов от турнира
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Иан Хьюитт, президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), отвечающего за организацию Уимблдона, объяснил, почему было принято решение отстранить российских и белорусских игроков от турнира.

«После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум твёрдым выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали бы использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей», — приводит слова Хьюитта пресс-служба Уимблдона.

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