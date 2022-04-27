Тарпищев: при хорошем стечении обстоятельств Медведев может сыграть на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, сможет ли чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вернуться в тур к старту «Ролан Гаррос». Ранее Медведев перенёс операцию по удалению грыжи.
«Восстановление проходит нормально, в соответствии с графиком. Его травма лёгкая в том плане, что менее опасна для будущего, и тяжёлая в том плане, что надо выделить время. При хорошем стечении обстоятельств Даниил может сыграть на «Ролан Гаррос». Нужно плавно форсировать. В данном случае надо переждать. В целом всё нормально», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 26 апреля, Медведев опубликовал видео первых своих первых теннисных тренировок после операции:
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