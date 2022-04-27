Анастасия Потапова разгромила Кристину Младенович и вышла в основную сетку Мадрида

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут на грунте с 28 апреля по 7 мая.

В финале квалификации Потапова (14) разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:0. Поединок продлился 1 час 2 минуты. Потапова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Младенович — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Потапова узнает соперницу в первом круге Мадрида позднее, после распределения квалифаеров по сетке.

Отметим, что неделей ранее Потапова завоевала первый титул в карьере на уровне WTA, она стала победительницей турнира WTA-250 в Стамбуле (Турция).