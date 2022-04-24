Российский триумф в Стамбуле! Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова разыграли трофей

Теннисный турнир WTA-250 в Стамбуле завершился российским триумфом. Главный трофей в Турции разыграли между собой Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Эту третью неделю апреля в теннисе без всяких сомнений можно назвать российской. Сразу 5 из 16 полуфиналистов на четырёх турнирах в женском и мужском турах представляли нашу страну – хоть они и лишены национального флага и гимна. На ATP-250 в Белграде в четвёрку лучших пробились Андрей Рублёв и Карен Хачанов, на WTA-250 в Стамбуле – Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а на WTA-500 в Штутгарте – Людмила Самсонова. Давно российские теннисисты не дарили нашим болельщикам такой эмоциональный и боевой уик-энд.

Карен Хачанов не смог реализовать преимущество в матче с 1-й ракеткой мира Новаком Джоковичем. Россиянин повёл по сетам 1:0, но в итоге проиграл. Ну а Андрей Рублёв уверенно справился с итальянцем Фабио Фоньини и пробился в финал, где разыграет титул с Джоковичем. А вот в Стамбуле обе наши участницы полуфиналов одолели своих непростых соперниц и в воскресенье разыграли в Турции российский финал. Анастасия Потапова справилась с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан, а Вероника Кудерметова остановила прошлогоднюю чемпионку Сорану Кырстю из Румынии.

В Штутгарте настоящей сенсацией стало выступление на турнире 23-летней Людмилы Самсоновой. В матче 2-го круга россиянка выбила из сетки экс первую ракетку мира Каролину Плишкову – это была первая победа для Людмилы в карьере над действующим игроком топ-10. В полуфинале Людмила хоть не смогла справиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, однако ей удалось дать настоящий бой и выиграть стартовый сет, прервав тем самым серию польской спортсменки из 28 победных партий. Любопытно, что Самсонова стала только второй теннисисткой в этом сезоне, которой удалось отобрать сет у действующей первой ракетки мира. До этого в Аделаиде партию у Эшли Барти выиграла американка Кори Гауфф.

На турнир в Стамбуле изначально попали по рейтингу две россиянки – Вероника Кудерметова (3-й номер посева) и Варвара Грачёва. Однако после квалификации в основную сетку добавились ещё трое – Анастасия Потапова (Q), Марина Мельникова (Q) и Камилла Рахимова (LL). В первом круге Рахимова уступила прошлогодней чемпионке Соране Кырсте из Румынии, а Мельникова проиграла российское дерби Кудерметовой. Грачёва сошла во втором круге, а вот Потапова и Кудерметова добрались до решающего матча.

Вероника старше Анастасии на 4 года. Девушки уже встречались один раз – в 1/4 финала Мельбурна-2022, и тогда в трёх сетах сильнее оказалась Кудерметова, которая затем стала финалисткой и уступила в матче за титул Симоне Халеп. Всего для Вероники финал в Стамбуле стал уже 5-м в карьере, и один раз до этого она завоевала титул – на WTA-500 в Чарльстоне. Что касается Потаповой, то этот финал у неё стал третьим и два предыдущих она проиграла – в Москве-2018 сербке Ольге Данилович и Ташкенте-2018 россиянке Маргарите Гаспарян.

Более опытная Кудерметова быстрее вошла в игру и уже на старте повела с брейком – 2:1. Однако Потапову это не смутило – она довольно быстро отыгралась – 3:3, а в концовке партии брала геймы уже только она – 6:3. Вторая партия и вовсе прошла под диктовку Анастасии. Она чаще атаковала, лучше держала мяч. Поведя с двумя брейками – 3:0, Потапова позволила сопернице один гейм отыграть, но тут же вернула потерянное – 4:1 и уверенно завершила матч в свою пользу – 6:3, 6:1 за 1 час 22 минуты.

Вот так Анастасия Потапова справилась в финале с соотечественницей Вероникой Кудерметовой и завоевала свой 1-й титул в карьере.