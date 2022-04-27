Варвара Грачёва одержала уверенную победу в финале квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут на грунте с 28 апреля по 7 мая.

В решающем матче квалификации Грачёва (12) уверенно обыграла представительницу Великобритании Хизер Уотсон со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Грачёва 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. на счету Уотсон — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Грачёва узнает соперницу по первому кругу Мадрида позднее, после распределения квалифаеров по сетке.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.