Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде, проиграв Мартич

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Самсонова потерпела поражение от представительницы Хорватии Петры Мартич, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Самсонова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Мартич подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.



За выход в третий круг турнира в Мадриде Мартич сыграет с победительницей матча между третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей США Амандой Анисимовой.