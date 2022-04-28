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Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде, проиграв Мартич

Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде, проиграв Мартич
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче первого круга основной сетки Самсонова потерпела поражение от представительницы Хорватии Петры Мартич, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Самсонова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Мартич подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира в Мадриде Мартич сыграет с победительницей матча между третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей США Амандой Анисимовой.

Мадрид (ж). 1-й круг
28 апреля 2022, четверг. 16:40 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1  
7 8 		6  
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Комментарии
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