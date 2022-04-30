Мугуруса: в Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в сторону раздевалки вместо корта

Экс первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович в первом круге грунтового турнира в Мадриде (7:5, 6:2).
«Я вышла без особых ожиданий, не зная, как буду чувствовать себя без игровой практики. Но я больше, чем когда-либо, питалась энергией зрителей. Раньше я иногда могла не справиться с нервами, но в этом году подумала: «А ведь я могу использовать поддержку болельщиков себе во благо».
В Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в сторону раздевалки вместо корта, так зачем переживать? Сейчас я очень довольна.
Раньше я волновалась из-за того, что турнир в Мадриде – единственная возможность сыграть в Испании. Что нужно обязательно хорошо себя проявить.
В этом году всё по-другому. Я сказала себе, что нужно просто сыграть без груза ожиданий и будет, что будет», — приводит слова Мугурусы WTA Tennis.
Во втором круге турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина).
- 30 апреля 2022
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
-
22:18
-
20:39
-
20:38
-
19:38
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:37
-
18:13
-
17:58
-
16:19
-
14:23
-
14:10
-
13:40
-
13:17
-
12:57
-
12:46
-
11:13
-
10:44
-
10:04
-
09:15
-
09:03
- 28 апреля 2022
-
19:52
-
19:27