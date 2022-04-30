Мугуруса: в Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в сторону раздевалки вместо корта

Экс первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович в первом круге грунтового турнира в Мадриде (7:5, 6:2).

«Я вышла без особых ожиданий, не зная, как буду чувствовать себя без игровой практики. Но я больше, чем когда-либо, питалась энергией зрителей. Раньше я иногда могла не справиться с нервами, но в этом году подумала: «А ведь я могу использовать поддержку болельщиков себе во благо».

В Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в сторону раздевалки вместо корта, так зачем переживать? Сейчас я очень довольна.

Раньше я волновалась из-за того, что турнир в Мадриде – единственная возможность сыграть в Испании. Что нужно обязательно хорошо себя проявить.

В этом году всё по-другому. Я сказала себе, что нужно просто сыграть без груза ожиданий и будет, что будет», — приводит слова Мугурусы WTA Tennis.

Во втором круге турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина).