Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде, выиграв сет у Жабер под ноль

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований Грачёва, начавшая соревнования с квалификации, уступила восьмой сеяной Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 6:0, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. Жабер подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Жабер сыграет с 11-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии. Во втором круге Бенчич за 2 часа 45 минут нанесла поражение Каролине Муховой из Чехии со счётом 6:3, 4:6, 7:5.