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Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде, выиграв сет у Жабер под ноль

Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде, выиграв сет у Жабер под ноль
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований Грачёва, начавшая соревнования с квалификации, уступила восьмой сеяной Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 6:0, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Грачёва ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. Жабер подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Жабер сыграет с 11-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии. Во втором круге Бенчич за 2 часа 45 минут нанесла поражение Каролине Муховой из Чехии со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Мадрид (ж). 2-й круг
30 апреля 2022, суббота. 19:55 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		0 6
5 		6 4
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Мадрид (ж). 2-й круг
30 апреля 2022, суббота. 16:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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