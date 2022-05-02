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Аслан Карацев проиграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде

Аслан Карацев проиграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде
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Завершился матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). 34-й номер мирового рейтинга россиянин Аслан Карацев встретился с бельгийцем Давидом Гоффеном (60). Победу со счётом 6:2, 7:5 одержал Гоффен. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Карацев оформил три подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Гоффена девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырнадцати.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 6 744 165, Гоффен встретится с победителем матча между голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом и испанцем Пабло Корреньо-Бустой.

Мадрид (м). 1-й круг
02 мая 2022, понедельник. 18:20 МСК
Аслан Карацев
34
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Давид Гоффен
60
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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