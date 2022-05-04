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Тарпищев — о полуфинале Александровой: Кате будет непросто обыграть Жабер

Тарпищев — о полуфинале Александровой: Кате будет непросто обыграть Жабер
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянки Екатерины Александровой на выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Александрова (Q) сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (8). Ранее Екатерина обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» – 2019 американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3.

«Жабер была у нас в финале Кубка Кремля. Она сейчас стабильный игрок. По крупицам, потихоньку она идёт вверх. У неё достаточно опыта, и Кате её надо обыграть — это достаточно непросто», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом же круге.

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