Надаль после победы в Мадриде признался, что торопится на матч «Реала» и «Манчестер Сити»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания) признался журналистам, что торопится на полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Манчестер Сити».
Ранее организаторы «Мастерса» пошли на встречу Надалю и перенесли его матч с сербом Миомиром Кецмановичем на более ранее время, чтобы тот успел на футбол. 34-летний Рафаэль вышел в третий круг соревнований, обыграв Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Для испанца этот матч стал первым после продолжительной паузы из-за трещины в ребре.
«Да, я хочу уйти, но моя работа – быть здесь. Да, там будет захватывающая атмосфера. Я хотел бы попасть на стадион до начала матча (смеётся), но отвечаю довольно развернуто и интересно, чтобы быть честным с вами, не так ли?» — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 4 мая 2022
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