Дарья Касаткина одним словом отреагировала на фотографии Анастасии Павлюченковой из Рима

Первая ракетка России, 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии из Рима (Италия), где с 9 по 15 мая пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000.
«Привет, Рим», — подписала снимки Павлюченкова.
В комментариях к посту отписалась другая российская теннисистка Дарья Касаткина.
«Красотка-а-а», — написала она.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
В конце апреля Павлюченкова потерпела поражение в первом круге турнира в Мадриде (Испания). До этого Анастасия не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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