Дарья Касаткина одним словом отреагировала на фотографии Анастасии Павлюченковой из Рима

Первая ракетка России, 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии из Рима (Италия), где с 9 по 15 мая пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000.

«Привет, Рим», — подписала снимки Павлюченкова.

В комментариях к посту отписалась другая российская теннисистка Дарья Касаткина.

«Красотка-а-а», — написала она.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

В конце апреля Павлюченкова потерпела поражение в первом круге турнира в Мадриде (Испания). До этого Анастасия не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: