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Надаль с трудом одолел Гоффена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Надаль с трудом одолел Гоффена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга соревнований третий сеяный Надаль нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. Гоффен подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Надаль сыграет с победителем матча между девятым сеяным, представителем Великобритании Кэмероном Норри и своим соотечественником — седьмой ракеткой турнира испанцем Карлосом Алькарасом.

Мадрид (м). 3-й круг
05 мая 2022, четверг. 17:30 МСК
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 11
3 		7 6 9
         
Давид Гоффен
60
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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