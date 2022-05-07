Собкин: поражение от Циципаса на турнире в Мадриде ничуть не умаляет достоинства Рублёва

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового турнира в Мадриде.
Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
«До счёта 5:4 в третьем сете матч был очень ровный: и Циципас, и Рублёв играли на хорошем уровне. Андрей этот гейм просто провалил, проиграл его под ноль на своей подаче — это и стало решающим моментом матча. До этого у Андрея было очень сильное напряжение. Второй сет был хорошим для Андрея — это как лампочка, которая нормально горит. А потом начинает гореть очень ярко и перегорает — это был третий сет.
Циципас нервничал в начале, ему было трудно закрыть матч, но потом он взял себя в руки. На счёте 15:40 Циципас выложился по полной. Рублёв проиграл очень сильному игроку — одному из претендентов на высокий результат на «Ролан Гаррос». Поражение от Циципаса ничуть не умаляет достоинства Андрея», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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