Карацев обыграл Харриса на тай-брейке и вышел во второй круг турнира в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). На старте турнира он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. 34-я ракетка мира Карацев сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.



В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Он пропустил первый круг благодаря высокому номеру посева.



Призовой фонд соревнований превышает € 5,4 млн.