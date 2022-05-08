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Карацев обыграл Харриса на тай-брейке и вышел во второй круг турнира в Риме

Карацев обыграл Харриса на тай-брейке и вышел во второй круг турнира в Риме
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). На старте турнира он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. 34-я ракетка мира Карацев сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Он пропустил первый круг благодаря высокому номеру посева.

Призовой фонд соревнований превышает € 5,4 млн.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 7
3 		6 7 9
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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