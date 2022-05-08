Карлос Алькарас разгромил Александра Зверева и стал победителем «Мастерса» в Мадриде

Завершился финальный матч грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-й номер рейтинга и действующий победитель соревнований, немец Александр Зверев встретился с 9-й ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Победу со счётом 6:3, 6:1 одержал Карлос Алькарас. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Алькарас сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева – три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Победа стала для 19-летнего Алькараса вторым триумфом на турнирах серии «Мастерс». Ранее в этом году он уже победил на турнире в Майами (США). Призовой фонд соревнований в Мадриде в этом году составил € 6 744 165.