Рублёв поднялся на 7-е место в обновлённом рейтинге ATP. Хачанов стал 24-м

Пресс-служба ATP на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг теннисистов по состоянию на 9 мая. Так, 24-летний российский теннисист Андрей Рублёв, дошедший до 1/4 финала турнира серии Masters в Мадриде, поднялся на одну строчку вверх и занимает теперь седьмое место рейтинга.
Также на одну строчку поднялся и другой российский представитель Карен Хачанов (24-е место).
Победитель прошедшего Masters в Мадриде – 19-летний Карлос Алькарас Гарфия, победивший в финале первую ракетку мира – Новака Джоковича, вышел на шестое место в рейтинге.
Рейтинг АТР. 9 мая.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8260.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7990.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7020.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5750.
6 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 4773.
7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4115.
8 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3895.
9 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760.
10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.
…
24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1620…
35 (34). Аслан Карацев (Россия) — 1173.
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