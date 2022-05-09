Тарпищев сообщил, что в команду Медведева на «Ролан Гаррос» войдут Андреев и Куницын

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто из российских специалистов пополнит команду второй ракетки мира Даниила Медведева на грядущем «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Андреев будет в команде. Но главный там Куницын, в принципе, у ребят. Андреев больше с женщинами работает. Но они оба там будут», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Медведев, перенёсший операцию по удалению грыжи и не игравший более месяца, перед Парижем планирует сыграть на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 15 по 21 мая. Это будут первые для Даниила соревнования на грунте в текущем сезоне.