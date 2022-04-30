Приедет ли Медведев на «Ролан Гаррос» в качестве 1-й ракетки мира? Майские расклады

Даниил Медведев пропустил весь апрель в теннисном календаре. Сейчас он уже начал тренировки на корте в академии Муратоглу, однако точная дата возвращения лучшего теннисиста России в тур пока неизвестна. Тем не менее Даниил продолжает заочный спор с Новаком Джоковичем за 1-е место в рейтинге ATP. Помогает Медведеву в этой борьбе в частности и не очень хорошая форма серба. На домашнем турнире ATP-250 в Белграде Джокович с большим трудом добрался до финала и уступил там Андрею Рублёву. Так что Даниилу можно ещё и поблагодарить своего товарища по сборной, который не позволил Новаку набрать максимальное количество очков в Сербии.

Вот парадокс – Медведев не играет уже месяц, но тем не менее он всё ближе к первому месту в рейтинге. А всё из-за того, что почти каждую неделю у Джоковича будет сгорать больше очков, чем у россиянина, а новые баллы серб пока что набирает с трудом. Титул в Сербии мог бы гарантировать Новаку лидерство в рейтинге как минимум до 16 мая, но не получилось. 9 мая – первая дата, когда Медведев может сместить серба с вершины. Какие же есть варианты у Джоковича, чтобы не допустить этого?

В ближайший понедельник, 2 мая, у Джоковича и Медведева останутся те же очки, что есть сейчас – 8400 у серба и 8080 у россиянина, разница – 320. Оба не играли на этой неделе (Мюнхен и Эшторил) как в этом году, так и в прошлом. А вот через неделю, 9 мая, у Новака сгорит 500 очков за «Мастерс» в Мадриде-2019, у Даниила – 90 за Мадрид-2021, и тогда уже в лидеры выберется россиянин. Чтобы сохранить своё первое место, Джоковичу нужно за время «Мастерса» в Мадриде-2022 добрать эти недостающие 90 очков.



Очки, которые сгорят у Джоковича и Медведева до начала «Ролан Гаррос»

дата Джокович Медведев дельта 25.4 очки 8400 8080 320 2.5 Мюнхен/Эшторил-19-21 остаток 8400 8080 320 9.5 Мадрид-19-21 -500 -90 остаток 7900 7990 -90 16.5 Рим-21 -600 -10 остаток 7300 7980 -680 23.5 Женева/Лион-19-21 остаток 7300 7980 -680

Что такое 90 очков с точки зрения «Мастерса» в Мадриде? Это выход в 3-й круг соревнований. Новак как высоко сеянный теннисист 1-й круг пропускает и начинает борьбу со 2-го раунда. То есть ему для получения 90 баллов достаточно одержать победу в стартовом матче. Сетка «Мастерса» в Мадриде уже известна – Новак сыграет либо с дебютантом турниров ATP – 20-летним испанцем Карлосом Химено Валеро, получившим от организаторов уайлд-кард, либо с французом Гаэлем Монфисом. На счету 35-летнего Гаэля 11 титулов ATP, а вот с Новаком он играет, прямо скажем, неудачно. Из 17 проведённых очных встреч француз проиграл все 17. А перед 18-м по счёту матчем, который должен был состояться на «Мастерсе» в Париже-2021, и вовсе не вышел на корт.

90 очков и победа в стартовом раунде – это хорошо, но, чтобы обезопасить своё лидерство и после 9 мая, Джоковичу надо пройти по сетке Мадрида как можно дальше, а лучше всего – выиграть титул. А с этим могут быть проблемы, потому что после Монфиса в 3-м круге сербу могут достаться Денис Шаповалов (14-й номер посева), Энди Маррей (WC) или Доминик Тим (SR). А в 1/4 финала соперниками серба могут быть, например, Алехандро Давидович-Фокина, недавно нанёсший поражение Джоковичу в Монте-Карло, или поляк Хуберт Хуркач (12), или один из лучших игроков на грунте в последнее время – Каспер Рууд из Норвегии (5).

В полуфинале Новака может ждать поединок с Рафаэлем Надалем (3) или Карлосом Алькарасом (7). Ну а в решающем матче не исключена встреча с одним из группы высоко сеянных теннисистов – Александр Зверев (2), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублёв (6).

Следом за Мадридом без перерыва идёт ещё один «Мастерс» — в Риме, после которого 16 мая у Джоковича сгорит ещё больше очков – 600 за финал-2021. При этом Медведев лишится только 10 баллов. Таким образом, Новаку к этой дате нужно ликвидировать уже отставание в 680 очков (см. таблицу). Эту сумму можно набрать, если выйти, например, в два полуфинала на обоих «Мастерсах» (по 360 очков), либо дойти до финала на одном (600) и до 3-го круга на другом (90). Ну или просто завоевать титул в Мадриде или Риме.

Новак Джокович Фото: Martin Dokoupil/Getty Images

Если же серб не выполнит эту задачу, то во время «Ролан Гаррос» звание первой ракетки мира будет у Медведева. А вот поедет ли россиянин в Париж – это вопрос. Пока он снялся со всех грунтовых турниров – «Мастерсов» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Остался только Открытый чемпионат Франции. Но будет ли Даниил без игровой практики там участвовать – пока неизвестно. И вообще сейчас, с учётом недопуска россиян на Уимблдон, непонятно, когда и где Медведев сыграет свой первый турнир после операции.

Одним словом, майские расклады показывают, что у Медведева отличные шансы к «Ролан Гаррос» (турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня) снова стать 1-й ракеткой мира, даже не играя. А Джоковичу, чтобы обезопасить своё лидерство, надо как можно быстрее выходить на максимальный уровень и начинать брать титулы.