Тарпищев: Карацеву будет проблематично обыграть Джоковича. Аслан не нашёл игру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Аслана Карацева пробиться в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Соперником Карацева во втором раунде стал лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович.

«Думаю, Карацеву будет проблематично обыграть Джоковича, потому что Новак набирает форму. Карацев свою игру ещё не нашёл. У Джоковича больше шансов выиграть. Было бы здорово помочь Медведеву стать первой ракеткой мира? Он уже однажды помог, когда в прошлом году обыграл Джоковича в Белграде.

Сейчас реальность такова, что у Карацева проблема с тренерским составом. Тренера я имею в виду западного. Они в своё время с Егором Яцыком разошлись. Я считаю, что Аслан не очень хорошо поступил. Я с Егором буду встречаться: он приедет в Москву и будем находить общий язык», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.