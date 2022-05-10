Новак Джокович — Аслан Карацев: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Риме

Сегодня, 10 мая, на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Риме (Италия) 35-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев встретится с лидером мирового рейтинга и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем. Встреча состоится в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович – Аслан Карацев на «Мастерсе» в Риме.

Напомним, действующим победителем соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в финальном матче обыгравший Новака Джоковича.