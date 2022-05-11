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Новак Джокович объяснил, почему Аслан Карацев проиграл ему на «Мастерсе» в Риме

Новак Джокович объяснил, почему Аслан Карацев проиграл ему на «Мастерсе» в Риме
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, почему, по его мнению, российский теннисист Аслан Карацев уступил ему во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Джокович победил Карацева со счётом 6:3, 6:2.

По словам Новака, Аслан уступил ему по той причине, что пропустил слишком много ударов и отдал важные брейки.

«Он пропустил много ударов. Он отдал мне пару брейков в первом и во втором сетах. Но я, конечно, принимаю эту победу. Мне в двух сетах удалось обыграть качественного соперника.

В физическом смысле он очень сильный парень. С ним ничего никогда нельзя знать заранее. Если он чувствует мяч, он может быть очень опасен. Он держится близко к линии и оказывает давление на соперника», — приводит слова серба пресс-служба ATP.

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