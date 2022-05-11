Новак Джокович объяснил, почему Аслан Карацев проиграл ему на «Мастерсе» в Риме

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, почему, по его мнению, российский теннисист Аслан Карацев уступил ему во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Джокович победил Карацева со счётом 6:3, 6:2.
По словам Новака, Аслан уступил ему по той причине, что пропустил слишком много ударов и отдал важные брейки.
«Он пропустил много ударов. Он отдал мне пару брейков в первом и во втором сетах. Но я, конечно, принимаю эту победу. Мне в двух сетах удалось обыграть качественного соперника.
В физическом смысле он очень сильный парень. С ним ничего никогда нельзя знать заранее. Если он чувствует мяч, он может быть очень опасен. Он держится близко к линии и оказывает давление на соперника», — приводит слова серба пресс-служба ATP.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
- 11 мая 2022
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
14:57
-
14:36
-
14:18
-
14:18
-
13:39
-
13:37
-
13:07
-
12:37
-
12:16
-
12:00
-
11:53