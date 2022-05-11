The Telegraph: топ-теннисисты призвали ATP не давать рейтинговых очков за Уимблдон

Лидеры мирового мужского тенниса призвали к тому, чтобы ATP не начисляла рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне 2022 года. Об этом сообщает The Telegraph. В то же время не сообщается, какие именно игроки выступили за такое решение.
Также сообщается, что о соответствующем решении может быть объявлено в ближайшие дни или даже часы. Отмечается, что у исполнительного директора ATP Андреа Гауденци нет иного выбора, кроме как прислушаться к мнению игроков по этому вопросу. Кроме того, в этом случае аналогичное решение может принять и WTA, которая склоняется к той же позиции.
Напомним, ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) в индивидуальном порядке наложила запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне и других профессиональных турнирах в Великобритании. LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и другие.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
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