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Ник Кирьос назвал себя лучшим игроком мира на траве

Ник Кирьос назвал себя лучшим игроком мира на траве
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78-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в мире нет никого лучше него в том, что касается игры на кортах с травяным покрытием.

«Кто лучший в мире? Если на траве, то я бы сказал, что я», — приводит слова Кирьоса The Age.

Кирьос не проходил дальше третьего раунда Уимблдона с 2016 года, притом что он четырежды принимал участие в турнире. Лучшего результата на этом турнире он добился в 2014 году, когда вышел в четвертьфинал. В 2015 и 2016 годах он терпел поражения в четвёртом раунде.

В нынешнем сезоне Ник Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на американских турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне. На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — итальянцу Яннику Синнеру, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.

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