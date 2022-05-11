Ник Кирьос назвал себя лучшим игроком мира на траве

78-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в мире нет никого лучше него в том, что касается игры на кортах с травяным покрытием.
«Кто лучший в мире? Если на траве, то я бы сказал, что я», — приводит слова Кирьоса The Age.
Кирьос не проходил дальше третьего раунда Уимблдона с 2016 года, притом что он четырежды принимал участие в турнире. Лучшего результата на этом турнире он добился в 2014 году, когда вышел в четвертьфинал. В 2015 и 2016 годах он терпел поражения в четвёртом раунде.
В нынешнем сезоне Ник Кирьос выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на американских турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне. На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — итальянцу Яннику Синнеру, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 11 мая 2022
-
13:58
-
13:43
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:41
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:08
-
10:49
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07