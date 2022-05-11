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Шамиль Тарпищев: если ATP и WTA сделают Уимблдон выставочным турниром, удивления не будет

Шамиль Тарпищев: если ATP и WTA сделают Уимблдон выставочным турниром, удивления не будет
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что ATP и WTA могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.

«Решение, которое обсуждают ATP и WTA, обсуждается давно. Если они примут такое решение, то удивления не будет. У них есть договор с турниром, есть позиция, которую они не собираются нарушать. Психологически это точно может повлиять на Уимблдон, потому что окончательного решения они ещё не приняли по допуску», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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